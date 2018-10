Marco Lucchinelli stuzzica Valentino Rossi nel suo editoriale per 'Moto Sprint'.

"Dopo la gara ho sentito una cosa che mi ha fatto impazzire: Rossi ha detto che l’altezza lo penalizza. Per tutta una carriera non è mai stato troppo alto, adesso, invecchiando, l’altezza pesa. Vallo a capire" scrive il vincitore del campionato del mondo nel 1981 nella classe 500 su Suzuki.

"Mi è apparsa un po’ particolare, la rinascita della Yamaha. Ad Aragón erano a pezzi, quindici giorni dopo eccoli in corsa coi primi. Se la carcassa di una gomma fa miracoli, speriamo che nessuno la tocchi, questa nuova e benedetta, per il bene dello spettacolo. Pensate che i due dispersi di Aragón hanno finito lì a contatto con Marquez e Dovizioso, uno sul podio, uno subito dopo. Mettici sopra Marquez e alla fine la gara la vince una Yamaha. Maverick Viñales è andato vicino a infilarsi e Rossi è stato un po’ di giri in testa" aggiunge Lucchinelli.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 14:55