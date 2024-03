Marco Maddaloni: "Al GF per soldi, la polizia mi passava 1.400 euro al mese. Col judo non guadagno più niente"

L'ex campione di Scampia racconta le motivazioni che l'hanno spinto a diventare uno specialista dei reality: il GF dopo i trionfi a Pechino Express e all'Isola dei Famosi.

21-03-2024 18:25

È la dura legge dei campioni degli “altri sport”. Puoi vincere medaglie, conquistare titoli, primeggiare in competizioni internazionali: i soldi guadagnati saranno sempre pochini. Soprattutto in rapporto alle piogge di denaro del calcio, o dei motori. Marco Maddaloni questo meccanismo lo conosce bene. Ha intascato molto di più coi reality rispetto a una più che dignitosa carriera da judoka. Non gli abbiamo fatto i conti in tasca: è stato egli stesso a raccontarlo, con la signorilità e la dignità che lo hanno sempre contraddistinto.

Maddaloni: l’ultima avventura al GF e la morte del suocero

Intervistato da Chi, l’ex campione di Scampia ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, interrotta bruscamente a causa della morte improvvisa del suocero, il papà della moglie Romina Giamminelli, a cui era legatissimo, e ha espresso il suo “pronostico” sulla vittoria finale. Ma soprattutto ha raccontato le vere motivazioni che l’hanno spinto a partecipare al reality. Le stesse che l’avevano indotto a dire sì ad altre esperienze del genere, Pechino Express e L’Isola dei Famosi, entrambe vinte da concorrente.

Chi vincerà il Grande Fratello? Maddaloni ha le idee chiare

“Chi vincerà? Beatrice, oppure Giuseppe“, ha confessato Maddaloni. “Perla a livello di voti la vedo molto forte. Mi hanno detto qualche volta che sono un po’ stratega, ma è diverso, a me piace il calcolo delle probabilità. In generale impazzisco per i calcoli, ogni volta che ho partecipato a un reality l’unico obiettivo era durare il più possibile per guadagnare di più. Io lo dico che sono andato per quello”.

La confessione dell’ex campione di judo: “Ai reality per soldi”

I soldi guadagnati consentono a lui e alla sua famiglia di condurre una vita serena: “Come sportivo i titoli ce li ho, ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore… Poi i soldi della tv li ho investiti nell’immobiliare, ma ci sono stati dei periodi in cui abitavo in 60 metri quadrati di mansardina con i miei tre figli per affittare il resto della casa e avere una rendita”.

Lo stipendio da agente penitenziario e i magri guadagni col judo

Infine la rivelazione per certi versi più sconvolgente – ma neanche tanto – e relativa al suo stipendio. Maddaloni da atleta ha chiuso nelle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della polizia penitenziaria, ed è rimasto in servizio per qualche tempo come agente penitenziario. E il judo, poi, ha smesso di procurargli guadagni da tempo. “Quanto guadagno come campione di judo? Ora niente, prima dell’Isola prendevo 1.400 euro al mese dalla polizia penitenziaria“.