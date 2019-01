Marco Maddaloni sbarca all'Isola dei famosi

Marco Maddaloni sbarca sull’Isola dei Famosicon le aspettative di sempre, accompagnato dall’ansia dello sportivo alla ricerca di una via per l’obiettivo che si è dato. Come lui, la sua famiglia e Scampia, a cui la famiglia Maddaloni ha dato comunque e nonostante certe difficoltà una possibilità diversa.

Marco è un judoka, al pari del celebre fratello Pino (campione olimpico a Sydney) e al papà Giovanni che ha voluto il Judo Club Star, dove i suoi fratelli (Pino e Laura) si sono allenati e formati.

Laura, oltre ad essere nota per le vicissitudini sportive dei suoi fratelli, ha sposato il pugile e pluricampione Clemente Russo, anch’egli protagonista del GF vip e di uno degli episodi più sgradevoli dell’edizione.

Per Marco, seguire le orme familiari è stato quasi naturale e altrettanto sofferto: a 17 anni è diventato campione assoluto ottenendo un risultato insperato. Da lì è diventato vice campione europeo (2003) e ha intrapreso un percorso che dai carabinieri lo ha condotto nel corpo della polizia (2005).

La sua carriera è stata purtroppo anche complicata da ripetuti problemi al ginocchio, che hanno rallentato il suo percorso sportivo. Forse anche per questa ragione, Maddaloni ha intensificato il suo rapporto con la televisione: nel 2009 partecipa come concorrente a Pechino Express, in coppia con il napoletano Massimiliano Rosolino: la popolarità che gli restituisce l’adventure game in onda su Rai Due è stratosferica.

Diventa quindi tutor di Detto Fatto, condotto oggi da Bianca Guaccero. A TV Sorrisi e canzoni ha dichiarato, prima di questa avventura. Perché l’Isola? “Perché voglio dare un futuro solido ai miei figli. E poi per Scampia (Napoli), dove sono nato, può essere un messaggio forte: anche partendo da lì si può arrivare lontano”.

Maddaloni junior è legato a Romina Giamminelli, originaria delle Seychelles, da cui ha avuto due bambini: Giovanni (2 anni) e Giselle (appena 2 mesi).

VIRGILIO SPORT | 29-01-2019 11:23