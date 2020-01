Marelli lancia l'allarme: Non ci sono arbitri per Napoli-Juve

Tra due domeniche ci sarà una giornata campale in serie A con due big-match di alto livello e dall’elevato grado di difficoltà: all’Olimpico nel pomeriggio si giocherà il derby Roma-Lazio e alle 20.45 al San Paolo ci sarà Napoli-Juventus con la prima volta a Fuorigrotta di Sarri da avversario degli azzurri. Compito duro anche per il designatore Rizzoli che dovrà designare due arbitri di polso ma c’è un problema.

IL GAP – Lo ricorda l’ex arbitro Luca Marelli che su twitter fa presente come proprio per quella giornata tutti i migliori arbitri non siano disponibili per dirigere le gare di serie A.

IL TWEET – Marelli scrive: “Sabato 25 gennaio inizia il raduno arbitri della UEFA. Saranno assenti Orsato, Massa, Guida, Irrati, Maresca, Fabbri, Valeri e Di Bello. Per Rizzoli un rebus, considerando che sono in programma NapoliJuventus eRomaLazio. Probabile che il designatore chieda a Rosetti di poter trattenere un paio di arbitri almeno fino a domenica sera”.

CHI C’E’ – Marelli poi precisa che Maresca partecipa come neo immesso. Orsato come elite, Massa e Guida come Category 1, gli altri come VAR (per Champions ed EL). Doveri e Mariani sono Category 2 non utilizzati come VAR.

LA SCELTA – Non essendo più internazionale Rocchi potrebbe essere mandato a dirigere il derby ma il problema si pone per Napoli-Juventus, dove non rimarrebbe che Doveri.

LE REAZIONI – Arrivano commenti sdegnati: “Che problema c’è? Facciamo un sorteggio su Twitter. Qua è pieno di arbitri…” o anche: “Vabbe’ che non mandi nessuno, tanto e’ sempre la stessa solfa, per noi!!”.

IRONIA – Fioccano le reazioni: “Io invece spero che Rizzoli chieda a Rosetti di tenerseli tranquillamente” oppure: “Ovviamente non si è considerata la cosa nella gestione dei calendari. L’importante far passare il capodanno alle Maldive ai giocatori… Proprio vero che l’arbitro conta solo quando si perde”.

IL RADUNO – C’è chi scrive: “Irganizzare i raduni in concomitanza con i campionati è geniale…”. Infine la chiosa sarcastica: “Immagino che Irrati non corra il “pericolo” di essere trattenuto”.

