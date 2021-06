Marica Pellegrinelli e Marco Borriello di nuovo, come e più di prima

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, che cosa c’è di importante tra loro, oggi? Entrambi personaggi pubblici, entrambi figure di successo, ma che non ricercano affatto la notorietà ad ogni costo e che sembrano legati da un’amicizia più solida e complessa da incasellare in una sola definizione.

Marco Borriello a Milano incontra la Pellegrinelli

Entrambi senza un compagno e una compagna ufficiali, spesso sono state alimentate ipotesi sulla natura del loro affetto senza però alcun riscontro da parte dei diretti interessati.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, mamma di due bambini, e l’ex calciatore sono stati nuovamente fotografi insieme dal magazine Chi che li ha intercettati insieme a Ibiza, dove l’ex attaccante di Genoa e Milan si è ritirato da tempo recuperando anche una sorta di normalità rispetto ai tempi della sua militanza calcistica. Lì l’avrebbe raggiunto, il giorno prima del suo compleanno, Marica con altri comuni amici con i quali avrebbe trascorso ore di relax al Cala Bassa Beach Club per i festeggiamenti momenti di allegria.

Una parentesi gradevole a circa un mese dalla pubblicazione delle foto che li ritraggono insieme a Milano; non è la prima volta che le loro storie si intrecciano e si sussurra di una simpatia tra loro che trascenda la semplice amicizia. L’intreccio tra Borriello e la Pellegrinelli appassiona già, nonostante l’estrema cautela e anche un certo disincanto dei diretti interessati che non hanno rilasciato commenti, dichiarazioni o comunicati sui rumors che li riguardano.

Single entrambi, i primi rumors Borriello-Pellegrinelli un anno fa

Marica non è più legata al fidanzato, balla da sola e si concentra sui suoi figli e la sua carriera di modella che continua con estremo successo, moltiplicando il suo impegno sociale e l’opera di sensibilizzazione attorno a temi ancora più rilevanti, in questa era pandemica. I social sono una piccola, quasi ridotta testimonianza di quanto discreta e concreta sia la sua vita privata che, per volontà sua e anche del suo ex Eros Ramazzotti, è estremante riservata nell’intento soprattutto di tutelare nel quotidiano i loro due bambini.

Dell’ex attaccante del Milan, del Genoa e della Nazionale sappiamo tanto e di quanto sia un personaggio sui generis anche nel mondo del calcio, per le sue scelte di vita e la volontà di rincorrere un sogno fatto di leggerezza (che non coincide affatto con superficialità). Certo, di compagne illustri ne può vantare molte, a partire dall’indimenticabile Belen Rodriguez che con lui ha vissuto una relazione di ben quattro anni e che risale agli esordi della showgirl argentina.

La storia Pellegrinelli-Borriello

Insomma, se tra loro c’è qualcosa che supera la simpatia umana e strariperà in altro rispetto a queste indiscrezioni, la cosa sarà all’insegna della discrezione e della riservatezza, per entrambi.

