Marco Borriello e Marica Pellegrinelli insieme, come un anno fa

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, che cosa c’è di importante tra loro, oggi? Entrambi personaggi pubblici, entrambi figure di successo ma che non ricercano affatto la persistente attenzione di fotografi e media, entrambi senza un compagno e una compagna ufficiali.

Marco Borriello a Milano incontra la Pellegrinelli

Sono stati fotografati insieme a Milano, ma non è la prima volta che le loro storie si intrecciano e si sussurra di una simpatia tra loro che travalichi l’amicizia. L’intreccio tra Borriello e la Pellegrinelli appassiona già, nonostante l’estrema cautela e anche un certo disincanto dei diretti interessati.

Single entrambi, i primi rumors Borriello-Pellegrinelli un anno fa

Marica non è più legata al fidanzato, balla da sola e si concentra sui suoi figli e la sua carriera di modella che continua con estremo successo moltiplicando il suo impegno sociale e l’opera di sensibilizzazione attorno a tempi ancora più rilevanti, in questa era pandemica. I social sono una piccola, quasi ridotta testimonianza di quanto discreta e concreta sia la sua vita privata che, per volontà sua e anche del suo ex Eros Ramazzotti, è estremante riservata nell’intento di proteggere i loro due bambini.

Dell’ex attaccante del Milan, del Genoa e della Nazionale sappiamo tanto e di quanto sia un personaggio sui generis anche nel mondo del calcio per le sue scelte di vita e la volontà di rincorrere un sogno fatto di leggerezza (che non coincide affatto con superficialità). Certo, di compagne illustri ne può vantare molte, a partire dall’indimenticabile Belen Rodriguez che con lui ha vissuto una relazione di ben quattro anni al suo esordio.

La storia Pellegrinelli-Borriello

Insomma, se tra loro c’è qualcosa che supera la simpatia umana e strariperà in altro a mesi di distanza da quelle indiscrezioni, la cosa ci coglierà del tutto impreparati.

VIRGILIO SPORT | 06-05-2021 15:03