Marie Bouzkova positiva al Covid: addio al Roland Garros

25-05-2022 13:06

Il coronavirus non da ancora pace. La notizia di oggi è che Marie Bouzkova (n° 69 del Ranking WTA) deve dire addio al Roland Garros. La sua avventura è purtroppo finita con anticipo visto che la classe 1998 ha infatti comunicato dai suoi canali social di essere risultata positiva a un tampone che la costringerà ad abbandonare il torneo.

Questo significa che il match di secondo turno del singolare femminile, previsto contro Elise Mertens, promuove in automatico la belga al terzo turno.

“Ciao a tutti, sfortunatamente, sono risultata positiva ad un test anti-covid, per la prima volta. Quindi con rammarico devo dire addio al mio torneo parigino, sia in singolo che in doppio. Spero di tornare molto presto a stare bene e a giocare in campo. Grazie a tutti per il supporto”.

Questo il messaggio della tennista ceca che molto probabilmente tornerà in campo per la stagione sull’erba.