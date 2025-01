Marino Bartoletti morto? La replica ironica del giornalista: "Un affettuoso vaffa, cari sciacalli. Pagherete"

Per la seconda volta in pochi mesi qualcuno ha diffuso la falsa news del decesso del baffuto e amatissimo cronista: la smentita del diretto interessato è un saggio di stile.

Ci risiamo. Per la seconda volta in pochi mesi qualcuno ha…fatto morire il buon Marino Bartoletti. Chiariamolo subito: il baffuto e amatissimo giornalista che ha nello sport e nella musica le sue passioni più grandi e nella preparazione, nel garbo, nello stile e nella simpatia i suoi tratti distintivi, sta bene. È in perfetta forma. Tanto da avere egli stesso replicato – con invidiabile ironia – alla boutade diffusa su una seguitissima pagina social.

La fake news sulla prossima morte di Bartoletti

Bartoletti ha commentato sul suo account Facebook un’immagine diffusa dalla pagina in questione che lo ritraeva in vestaglia in ospedale, sormontata da una scritta: “Sto morendo”. Chiaramente visibili anche altre parole agghiaccianti: “Mi mancano solo 8…”. Insomma, sembrava proprio l’annuncio della prossima dipartita del celebre giornalista. Una macabra e sgradevolissima boutade, per giunta già messa in rete – non dagli stessi autori – qualche mese fa, in piena estate.

Ma quale morto: Marino Bartoletti è vivo e vegeto

Come allora, Marino ha precisato anzitutto di essere vivo e vegeto e ha poi stigmatizzato l’accaduto attraverso quello che può essere considerato un saggio di stile e di eleganza. Una smentita ironica e allo stesso tempo decisa, con la doverosa precisazione di non volere farla passare liscia – questa volta – ai furbetti del (falso) annuncio tragico. Da parte di Bartoletti, insomma, potrebbe prefigurarsi il ricorso alle vie legali.

La replica su Facebook: “Stavolta qualcuno pagherà”

Ecco la – meravigliosa – replica del giornalista alla fake news: “Dunque ci risiamo. Sono… morto di nuovo. E a distanza di pochi mesi. Provo a prenderla sul ridere (anche se stavolta qualcuno la pagherà davvero cara, perché persino le carogne e gli avvoltoi dovrebbero avere il senso del limite): secondo voi io perdo tempo a morire proprio alla vigilia del settantacinquennale del Festival di Sanremo con tutte le cose che ho da fare? Un affettuoso vaffa…, cari sciacalli di ‘Bella dentro’. Per ora vi affido alle coccole della mia affezionata comunità, che penso sia felice di avermi vivo ancora (molto) a lungo”.