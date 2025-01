Sanremo 2025, Carlo Conti punta sullo sport: Goggia e Bove tra i possibili ospiti. Dopo Sinner, arriva il no di Hamilton

L’edizione 2025 del Festival della canzone strizza ancora l’occhio al mondo dello sport con la sciatrice che potrebbe essere sul palco dell’Ariston come ambasciatrice di Milano-Cortina

Cominciano le prime indiscrezioni in vista del Festival di Sanremo che quest’anno avrà come conduttore Carlo Conti e ancora una volta anche il mondo dello sport è chiamato ad avere un ruolo da protagonista. Per il momento però ci sono tante voci ma nessuna certezza.

Sofia Goggia ambasciatrice per Milano-Cortina

Una delle ospiti della kermesse canora potrebbe essere Sofia Goggia. La sciatrice italiana è tornata alle gare dopo un lungo infortunio, lo scorso anno proprio durante i giorni del festival la bergamasca era alle prese con la prima fase dopo l’operazione al piede, un momento particolarmente complicato per lei come ha raccontato più una volta. Il suo ritorno alle gare però ha dimostrato che Sofia ha ancora tanto da dare e in queste prime uscite è stata ancora una volta tra le migliori. La sua presenza all’Ariston potrebbe essere legata anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 di cui la sciatrice sarà una delle grandi star.

Il no di Sinner e Paolini

Ancora un tentativo a vuoto per Jannik Sinner e su questo fronte non ci sono indiscrezioni che tengono. Così come accaduto ad Amadeus, anche Carlo Conti ha dovuto incassare un netto rifiuto dal numero 1 al mondo. E’ stato lo stesso tennista altoatesino a smentire ogni possibilità di essere sul palco (e gli inviti ci sono senza dubbio stati) nel corso della festa del tennis che si è celebrata qualche settimana fa, e a domanda diretta di Chiambretti sull’argomento, Jannik non ha esitato: “Ho altre cose da fare”.

Difficile anche la presenza di Jasmine Paolini, la tennista toscana infatti sarà impegnata dall’8 al 15 febbraio a Doha e la settimana successiva a Dubai; date che non si incastrano con il Festival che quest’anno andrà in onda dall’11 al 15 febbraio.

Bove tra gli ospiti, Hamilton non ci sarà

Chi potrebbe salire sul palco insieme a Carlo Conti potrebbe essere Edoardo Bove. Il giocatore della Fiorentina, vittima di un malore nel corso del match con l’Inter, non può ancora riprendere la sua attività agonistica dopo l’operazione chirurgica per impianti il defibrillatore sottocutaneo. Ma ora si parla di lui come uno dei possibili ospiti dell’evento, del resto con un conduttore tifoso sfegatato della squadra viola la possibilità sembra molto forte.

Niente da fare, almeno stando al calendario, per Lewis Hamilton. Il campione inglese ha appena vestito il rosso Ferrari ed è sicuramente “animale da palco” ma il 20 febbraio ci sarà la sua presentazione ufficiale con la Ferrari e un giorno prima la presentazione organizzata dalla FIA con tutte le scuderie. Una sua presenza a Sanremo appare decisamente improbabile.