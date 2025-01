Sci alpino, Goggia e Brignone in direzione St. Anton: De Chiesa interviene sulla “polemica” Colturi

Le azzurre preparano le prossime gare di velocità in Val di Fassa insieme a Lindsey Vonn: Brignone mette da parte Kranjska Gora, Goggia sorpresa dal suo ritorno alle gare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il weekend di Kranjska Gora è già in archivio e l’Italia rivolge il suo sguardo alle prossime gare con una tappa particolarmente interessante per i colori azzurri visto che nel fine settimana ci sono due prove di velocità in programma a St. Anton con speranze di podio sia nella discesa di sabato che nel superG di domenica.

L’Italia verso St. Anton

Sarà un weekend particolarmente interessante per i colori azzurri sulle nevi di St. Anton con la velocità che in questa prima parte di stagione ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia che si presenta all’appuntamento con una squadra composta da Federica Brigone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Brignone dimentica Kranjska Gora, Goggia sorpresa

Le azzurre stanno ultimando la preparazione in vista del doppio appuntamento tirolese in Val di Fassa e Federica Brignone sembra essersi messa già alle spalle la delusione del gigante di Kranjska Gora: “La mia stagione fino a questo momento è stata ottima, la concorrenza è agguerrita e nelle gare non si possono fare calcoli. Può sempre succedere di tutto e anche commettere qualche errore come a Kranjska Gora. Ma io continuo a prepararmi per essere al top”.

Quasi sorpresa dal suo ritorno in gara Sofia Goggia che ha cominciato come meglio non poteva: “Sono contenta di come ho sciato in gigante, ho ripreso dal piazzamento che avevo ottenuto lo scorso gennaio a Kronplatz. Da queste prime gare dopo il ritorno non mi aspettavo nulla però sapevo quale era il mio livello. E sono arrivate una vittorie e tre podi in Coppa del Mondo”. Con loro nell’allenamento in Val di Fassa anche la leggenda Lindsey Vonn tornata alla gare dopo sei anni di inattività: “Sono in forma e ho tanto entusiasmo in vista delle prossime gare”.

Chiesa chiude la polemica su Colturi

Negli ultimi giorni tra aperture e smentite di un possibile “ritorno” sotto la bandiera italiana si è parlato moltissimo di Lara Colturi. La 19enne piemontese, che gareggia per l’Albania, è la grande rivelazione di questa prima parte di stagione e sul caso ci pensa Paolo De Chiesa a OASport a chiudere la polemica: “Dispiace che non corra per l’Italia ma per me è italiana, la considero tale perché lo è. Sull’argomento io ho l’animo in pace. Spero che torni ma me ne sono fatto una ragione. Hanno preso la loro strada e i risultati stanno arrivando. E’ un peccato perché nessun campione in Italia aveva preso una strada simile”.