Marino: "Diego Costa? Una fantasia"

13-02-2022 20:49

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino a Dazn ha parlato prima della sfida contro la Juventus: “Noi giochiamo ogni gara come se fosse una finalissima, sono talmente tanto forti le altre e quindi guai ad abbassare la guardia. Difficile prevedere il corso della gara, giochiamo contro una corazzata e lo sta dimostrando in queste ultime dodici giornate. Cerchiamo di metterli in difficoltà, Bonucci e De Ligt sono talmente forti che bisognerà essere al massimo”.

Sul possibile arrivo di Diego Costa: “Solo una fantasia post mercato, rimaniamo concentrati su questa rosa”.

OMNISPORT