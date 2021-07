Mario Balotelli più vicino al trasferimento in Turchia. Il presidente dell’Adana Demirsport in un’intevista ai microfoni di A Sport non si nasconde: “Con Balotelli abbiamo quasi raggiunto l’intesa, diciamo che siamo all’85%. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana”.

“Se troveremo l’accordo allora vestirà la nostra maglia. Vuole avere successo con noi per andare al Mondiale in Qatar”.

OMNISPORT | 04-07-2021 18:33