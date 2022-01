Mario Balotelli ha il Covid

04-01-2022 22:53

Mario Balotelli positivo al Covid. L’attaccante dell’Adana non può tornare in Turchia perché è risultato positivo al tampone prima del rientro, e dovrà quindi osservare la quarantena in Italia.

“Dopo aver avvertito i sintomi, il nostro calciatore Mario Balotelli è risultato positivo al test Pcr Covid-19, che ha effettuato nel suo Paese, l’Italia il nostro giocatore, che ha iniziato il percorso di isolamento e di cura, trascorrerà questo periodo a casa in Italia. Auguriamo al nostro giocatore una pronta guarigione”.

