Mario Balotelli, un hairstyle che farà discutere

Il nuovo taglio di Mario Balotelli è completamente fuori dagli schemi. L’ultimo post di SuperMario mostra una fotografia divisa in cinque sezioni in cui il calciatore del Nizza mostra da tutti i lati la sua nuova capigliatura. Una cresta fatta di rasta intrecciati, un mix tra Hamsik e Gullit, in rete soltanto da pochi minuti ma che sta già raccogliendo un’infinità di commenti, a dire il vero più negativi che positivi.

Lo stile è davvero ardito anche per Mario Balotelli che, pur essendo avvezzo a mode abbastanza stravaganti, mai in vita sua si era spinto tanto oltre. La didascalia recita un sarcastico Last Of Mohicans, Amazing Job Guys, ma i primi commenti sono stati più denigratori che altro. Balotelli sembra non aver utilizzato questo hairstyle per Halloween: è davvero intenzionato ad andare in giro, e soprattutto a scendere in campo, con la testa conciata così.

Tant’è che ai commenti più sprezzanti Super Mario ha risposto con un ermetico Ci Farete L’Abitudine, Su Con Il Morale! Come se si fosse psicologicamente preparato a ricevere più critiche che congratulazioni per la scelta. Il punto è che il nuovo taglio di Balotelli è cangiante: finché i dread sono arrotolati l’uno con l’altro e tenuti a bada, possiamo asserire che da lontano potrebbe sembrare una cresta quasi normale, impreziosita dai laccetti luccicanti atti a tenere ferma la base delle treccine; ma se l’intenzione è quella di tenere i dread liberi come una medusa, l’effetto potrebbe in effetti essere un po’ troppo esagerato. Intanto tra i commenti più divertenti spiccano senz’altro quelli che paragonano Balotelli a qualche nuovo astro nascente della musica trap: Lil Mario vince su tutti.

SPORTEVAI.IT | 02-11-2018 10:47