Marko stoppa l'uscita di Gasly dalla galassia Red Bull

10-08-2022 11:25

La stagione di F1 stsa entrando nel periodo più importante: mancano sempre meno gare al termine del campionato del mondo e la lotta tra Red Bull e Ferrari è più viva che mai. Nonostante un margine di vantaggio significativo, ma non decisivo da parte del pilota olandese, Max Verstappen e Charles Leclerc si daranno battaglia fino all’ultimo per cercare di vincere il titolo iridato piloti.

Oltre alle faccende e alle battaglie in pista però, c’è da registrare anche la ferma volontà in chiave mercato di Helmut Marko nei confronti di Pierre Gasly. Proprio il manager austriaco ha posto fine alle speculazioni che vorrebbero Pierre Gasly in orbita Alpine per la prossima stagione.

La scuderia francese infatti, come ormai noto, dal prossimo anno dovrà fare a meno delle prestazioni di Fernando Alonso che passerà in Aston Martin: inoltre Alpine deve risolvere la grana Piastri ed è per questo motivo che avrebbe pensato all’attuale alfiere dell’AlphaTauri per formare un duo francese con Esteban Ocon.

“Non esiste una clausola di uscita per Gasly – ha riferito categoricamente a Sport 1 Marko – Non c’era alcuna clausola prima della pausa estiva e non ci sarà alcuna clausola dopo la pausa estiva”.