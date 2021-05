Marotta: "Champions? Gap ancora grande con le inglesi"

Beppe Marotta in un’intervista al Tg3 ha parlato del futuro dell’Inter, fresca di scudetto: “Appena arrivato ho prima conosciuto l’ambiente e poi ho parlato con la proprietà per discutere di un nuovo progetto programmando nuove scelte all’interno di un programma stilato anche con Ausilio. Erano necessari dei cambiamenti, e il grande protagonista di questa vittoria è stato Antonio Conte; un ruolo importante però ce l’hanno avuto anche i giocatori che l’hanno seguito e la società che l’ha sostenuto in tutto. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, festeggiare lo scudetto con quattro giornate d’anticipo è un piccolo record”.

Ora l’Inter è pronta a sfidare l’Europa: “Ma la differenza tra le squadre italiane e quelle inglesi è ancora evidente, non è un caso se la finale di Champions è tra due club della Premier e il Manchester United si giocherà l’Europa League. Siamo ancora lontani dalle prestazioni dei primi anni 2000, c’è bisogno di lavorare ma anche di un modello che va rivisto”.

Sugli stipendi: “Il Covid ha creato un solco ancora più evidente in quella che era già un’area imprenditoriale difficile da sostenere. Il primo traguardo oggi deve essere quello di ridurre i costi, tra i quali incide fortemente quello relativo al lavoro”.

OMNISPORT | 15-05-2021 13:27