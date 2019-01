Marotta: 'Conte vicino alla sede? Milano è grande'

Ai microfoni di Rai Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha voluto gettare acqua sul fuoco per provare a spegnere le voci di un possibile e vicino approdo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte, avvistato vicino alla sede del club milanese nel corso della giornata.

“Conte a Milano vicino alla sede? Milano è una grande città – ha dichiarato prima di Inter-Lazio – Mi sembra legittimo che un cittadino come lui possa passeggiare in centro. Noi abbiamo Spalletti che sta facendo bene e siamo terzi in classifica. Il club ha la massima fiducia in lui”.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 22:05