Inter, Marotta pensa al futuro: i nomi in agenda e chi verrà ceduto

Come sarà l'Inter della seconda stella? Il dg ha già chiuso a costo zero per Zielinski e Taremi. Nessun big in partenza: ecco le idee per il futuro

Sì, è il momento della festa in casa Inter. Ma la società non perde mai di vista il futuro. Come confermato da Ausilio nel post derby valso lo scudetto, i nerazzurri hanno già chiuso due operazioni a costo zero: Zielinski e Taremi. Non sarà rivoluzione come la scorsa estate, ma Marotta rinforzerà la rosa per affrontare al meglio la nuova Champions e il Mondiale per Club.

L’Inter che sarà: Marotta a caccia di un attaccante

Definite le operazioni a costo zero – specialità di Marotta – per Taremi del Porto e Zielinski del Napoli, l’Inter proverà ad acquistare un altro attaccante per completare il pacchetto offensivo. Il nome più gettonato è quello di Gudmundsson, che si è affermato nella massima serie con la casacca del Genoa. L’islandese piace per la sua abilità nel dribbling e la capacità di vedere la porta. Ma il costo è proibitivo: 40 milioni di euro. Altri due nomi portano a Napoli, che si prepara a una vera e propria rifondazione: si tratta del Cholito Simeone, corteggiato anche dalla Lazio, e Raspadori.

Niente stravolgimenti: la rosa dell’Inter sarà puntellata

Acquisti mirati per innalzare la qualità dell’organico a disposizione di Inzaghi: questo l’obiettivo dell’Inter che si appresta ad affrontare una stagione lunga e ricca di impegni con la ciliegina sulla torta del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti a giugno 2025. Probabilmente Audero non verrà riscattato: come vice Sommer si pensa a Bento, portiere dell’Atletico Paranaense nel giro della nazionale brasiliana. Di Gregorio del Monza, cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro, è un nome sempre attuale. In difesa piace Hermoso, in scadenza con l’Atletico Madrid. Bijol dell’Udinese, Beukema del Bologna e Solet del Salisburgo le alternative.

La strategia di Marotta: escluse cessioni eccellenti, chi parte

Proprio così: l’obiettivo è non privarsi di alcun big. Certo, dovesse arrivare un’offerta di quelle irrinunciabili (in tal senso, Thuram è il calciatore che vanta il maggior numero di estimatori), allora sarà presa in considerazione e valutata. Ma la volontà è mantenere inalterato l’undici che ha dominato il campionato. Quindi, chi parte? Detto di Audero, potrebbe salutare uno tra De Vrij e Acerbi per ringiovanire il reparto. Saluteranno Sensi, Klaassen, Cuadrado e Sanchez. In bilico Arnautovic e Dumfries. Il rinnovo dell’esterno olandese è in alto mare, ma mancano offerte importanti. L’idea è quella di far cassa con i giovani: da Stankovic a Oristanio, passando per i vari Agoumé, Satriano ed Esposito. Con una sola eccezione: Valentin Carboni, di cui l’Inter non intende fare a meno.