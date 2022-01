Marquez, il ritorno si avvicina: "Sto molto meglio"

14-01-2022 12:06

Poche ore dopo il comunicato ufficiale della Honda, con il quale la scuderia giapponese ha annunciato il prossimo rientro in pista di Marc Marquez, alla guida di una moto da cross, il sei volte campione del mondo MotoGP ha preso la parola in prima persona, intervenendo via Zoom all’evento in cui Honda ha presentato le novità agonistiche della stagione 2022, ormai alle porte, per le due e le quattro ruote.

Il campione di Cervera, alle prese con la riabilitazione dopo il nuovo attacco di diplopia che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione 2021, conseguenza della caduta durante una sessione di Enduro, è parso sereno, pur senza sbilanciarsi circa la propria eventuale presenza nella prima gara dell’anno, il 6 marzo in Qatar, e neppure circa la propria presenza nei test invernali in programma a Sepang il 5 e il 6 febbraio e la settimana successiva in Indonesia.

“Ho seguito le indicazioni del dottore e nell’ultimo mese la situazione ha iniziato a migliorare sensibilmente. Il risultato è stato positivo, non vedo l’ora di affrontare il prossimo step, ovvero salire in sella in pista su una CBR-1000 o una RCV” ha dichiarato Marc.

Se ne saprà di più l’8 febbraio, giorno della presentazione ufficiale della moto con la quale la Honda parteciperà al Mondiale 2022 con il chiaro obiettivo di riscattare la disastrosa stagione 2021 e di tornare a lottare con Ducati e Yamaha.

OMNISPORT