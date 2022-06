Marquez: l'esito dell'operazione all'omero

03-06-2022 09:52

Operazione conclusa con successo quella di questa notte in cui Marc Marquez si è sottoposto per migliorare definitivamente la sua mobilità omerale.

L’intervento che è durato 3 ore, si è svolto in Minnesota, presso la clinica Mayo Clinic di Rochester e non ha presentato nessun tipo di complicazioni. Adesso il rider spagnolo rimarrà qualche giorno negli Stati Uniti per poi far ritorno in Spagna, dove inizierà la fase di riabilitazione.

“Oggi abbiamo operato l’omero destro di Marc Marquez, spiega il dottor Joaquin Sanchez Sotelo. L’intervento è durato tre ore e nonostante fosse piuttosto complesso, il risultato finale è stato soddisfacente. Sono state rimosse due viti prossimali della placca posteriore, precedentemente inserite dal dottor Antuna nel dicembre 2020, poi abbiamo eseguito un’osteotomia omerale rotazionale. In cosa consiste? Abbiamo creato un taglio nell’osso omerale per far ruotare l’omero lungo il suo asse longitudinale. Oggi è stata eseguita la rotazione esterna di circa 30 gradi. Infine l’omero è stato stabilizzato nella nuova sede con viti e nuova placca. Auguriamo a Marc una rapida ripresa e i nostri migliori auguri per la sua attività”.

Ora il campione spagnolo, può guardare con ottimismo al futuro, dopo un calvario durato troppo a lungo.