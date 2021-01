Marta Bassino: "C’è tanta voglia di rivalsa"

Nuovi impegni per lo sci azzurro e per le donne imoegnate a Kranjska Gora (Slovenia) con il quarto e quinto gigante della stagione previsto domani 16 gennaio e il 17.

Tra le azzurre in gara e tra le possibili protagoniste, Marta Bassino:“Ci siamo allenati bene nei giorni scorsi a Cortina e ho ancora nella mente l’uscita nella seconda manche del secondo gigante Courchevel quando ero davvero vicina ad un altro grande risultato. A Semmering poi ero seconda e non è stata disputata la seconda manche, per cui c’è tanta voglia di rivalsa. Il pendio di Kranjska Gora è impegnativo, con una neve che non ammette errori, ricca di dossi e un dosso iniziale che può fare già la differenza”. (fonte: Fisi)

OMNISPORT | 15-01-2021 14:37