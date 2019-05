Marta Mascarello lascia il ritiro

Niente Mondiali per Marta Mascarello, la calciatrice di Cuneo che era stata aggregata al gruppo della nazionale italiana di Milena Bartolini in vista del Mondiale in programma tra poche settimane in Francia.

La ct Bertolini ha infatto escluso la Mascarello dal gruppo che si sposterà a Riscone di Brunico, dopo la prima fase di preparazione a Coverciano. Out anche Lenzini, Vigilucci e Bonfantini. A disposizione del ct ci sono ora 26 ragazze, dopo l'ultimo innesto di Elena Linari. Altre tre verranno escluse prima del via del Mondiale.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 15:09