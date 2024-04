Jannik Sinner annuncia la partecipazione al torneo ATP 500 di Halle, marcia di avvicinamento a Wimbledon e la rivelazione la fa in tedesco: “Sarà un torneo molto speciale per me”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner svela giorno dopo giorno i suoi appuntamenti per la stagione 2024. Il tennista italiano ha infatti annunciato via social che prenderà parte al torneo ATP 500 di Halle, in Germania, appuntamento sull’erba che gli servirà anche in preparazione del grande appuntamento rappresentato da Wimbledon.

Sinner: l’annuncio arriva in tedesco

La stagione 2024 di Jannik Sinner prende sempre più corpo. Il tennista azzurro prepara il suo debutto sulla terra rossa di Madrid dove spera di guadagnare ancora più punti nei confronti di Alcaraz e di Novak Djokovic. Il 22enne azzurro ha rivelato oggi la sua partecipazione al torneo ATP 500 di Halle che si disputa sull’erba e che rappresenta una delle occasioni per preparare anche l’avventura Wimbledon. L’annuncio arriva in tedesco da parte del tennista italiano che ovviamente è bilingue ma c’è anche un piccolo giallo visto che le pagine ufficiali del torneo hanno pubblicato per sbaglio il video dello scorso anno prima dell’opportuna correzione.

Halle: nel 2023 il ritiro ai quarti contro Bublik

Anche nella scorsa stagione Jannik Sinner ha deciso di prendere parte al torneo sull’erba che si gioca in Sassonia. L’azzurro riuscì ad avanzare al primo turno battendo al terzo set il francese Gasquet (che potrebbe affrontare al secondo turno a Madrid), poi fu la volta del derby italiano contro Lorenzo Sonego vinto sempre al terzo set (anche in questo caso match che si potrebbe presentare al secondo turno a Madrid) e infine il ritiro nel secondo set contro il kazako Aleksandr Bublik. Si tratta della terza volta per Sinner sull’erba tedesca, la prima apparizione nelle qualificazioni del 2019 quando appena 18 ottenne una wild card ma perse subito contro il portoghese Joao Sousa.

Sinner: la stagione 2024 prende forma

Prende forma dunque la stagione 2024 di Jannik Sinner. Era atteso l’annuncio di un torneo sull’erba da parte del campione italiano che ha deciso di preferire Halle al 500 che si svolge in Inghilterra, il Queen’s (gli altri tornei che si giocano sull’erba Stoccarda, ’s-Hertogenbosch, Mallorca ed Eastbourne). Jannik, che si appresta a debuttare a Madrid, parteciperà agli Internazionali d’Italia a Roma, poi sarà la volta del Roland Garros. La stagione continua sull’erba ad Halle e poi a Wimbledon, prima di tornare sulla terra rossa a Bastad per preparare nel migliore dei modi le Olimpiadi di Parigi 2024.