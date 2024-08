Martina Colombari risponde alle accuse del web, la polemica non finisce più

Dopo lo scandalo dei filmati choc postati dal figlio Achille la moglie di Costacurta si rilassa in vacanza ma manda un messaggio a chi la offende

A vederla nelle foto che ha ripreso a postare con continuità sul suo profilo Instagram, riattivato dopo qualche giorno di black out, Martina Colombari sta ritrovando la serenità dopo i giorni difficili dovuti allo scandalo che hanno destato i filmati choc del figlio Achille. L’ex Miss Italia sta passando le vacanze in montagna ma ha voluto anche rispondere alle tante critiche piovutele addosso e all’accusa di non essere stata una buona madre.

Le giornate in relax della Colombari in montagna

Un sorriso di profilo indossando un elegante abitino bianco, lo zaino per le scalate in monntagna, un gustoso piatto di polenta, una mucca che bruca l’erba sono solo alcune delle foto postate oggi dalla moglie di Costacurta che in una delle sue stories ha mostrato anche l’accogliente baita che la ospita (assieme al marito) in questi giorni di riposo.

La replica della Colombari alle critiche

Martina Colombari non dimentica le tante critiche che ha dovuto subire ma agli haters dedica solo un breve messaggio: “Serve essere veri, non perfetti. Ricordiamo sempre queste parole”.

Sul web riaffiora la polemica sulla Colombari

Fioccano i commenti: “Sei felice ? ( io non ci dormirei la notte ) ma se sei felice tu allora felici tutti. Ognuno vive le proprie rogne a modo suo. Buona vita a te !” e poi: “Si vede che non sei tranquilla” e ancora: “Noi che viviamo la quotidianità concordiamo chi ha vissuto la finzione vuole apparire perfetta” e anche: “Mi raccomando le pose. A 50 anni. Poi si piange”

C’è chi scrive: “Questa signora fa il suo lavoro e lo fa anche bene, voi fate altrettanto bene il vostro? L’invidia è una brutta cosa, tra donne specialmente dovrebbe esserci più solidarietà” e poi: “Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla …” e ancora: “Perché non dovrebbe essere felice? Tutti abbiamo i nostri problemi! È stata la Miss Italia più bella e credo giovane di tutte, si mantiene bella e in forma con tanto sport e buona alimentazione!” oppure: “Brava goditi la valle camminate, bagni nei torrenti, tanto i momenti grigi li hanno tutti poi il sole torna sempre” e infine: “Nessuno a questo mondo è perfetto e la famiglia del mulino bianco non è mai esistita!!!”