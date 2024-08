Martina Colombari rompe il silenzio e torna sui social, ecco dove sta in vacanza per dimenticare problemi del figlio

La compagna di Costacurta si era cancellata da Instagram ma ora è riapparsa a postare video e foto dopo lo scandalo delle immagini choc di Achille

Un black out di qualche giorno: profilo Instagram disattivato, foto cancellate e silenzio. Ora però Martina Colombari ha deciso di tornare sui social e ha postato video e foto mentre si trova in vacanza sulle Alpi, per rilassarsi e cancellare tutte le polemiche e i veleni a seguito del video choc del figlio Achille che avevano scatenato una bufera sulla sua famiglia.

Il profilo del figlio Achille resta oscurato

Se l’account di Achille Costacurta, il 20enne figlio dell’ex difensore del Milan Billy e della Colombari, è disattivato dal giorno dopo la pubblicazione di foto e stories choc con immagini di droga, soldi e inni all’illegalità, è durata poco invece l’assenza dai social dell’ex Miss Italia.

Le vacanze di Martina Colombari

La Colombari ha postato foto dal suo luogo di vacanze, valle Vigezzo, in montagna (“finalmente al frescooo”) e nelle sue stories la si vede serena mentre passeggia nei boschi o scala le ripide montagne a 1840 metri di altezza delle Alpi Scaredi. Un’immersione nella natura selvaggia per recuperare serenità e rilassarsi dopo giornate tese.

La solidarietà dei follower

Tantissimi i commenti con i suoi follower pronti a sostenere la donna nel momento difficile: “Il dolore è di chi lo vive, supererai anche questo” e poi: “Sicuramente le vacanze estive in montagna aiutano e rigenerano” e anche: “Cerca di rilassarti e… non pensare” oppure: “Forza Martina. la prova è troppo grande ma resisti” e ancora: “Si risolverà tutto ..e per le rane dalla bocca larga, come diceva mia nonna, ” quando il mio male sarà vecchio, il tuo sarà nuovo”…tanto per capirci! Nessuno è immune ai dispiaceri della vita” e anche: “Solo chi attraversa l’inferno sa quanto ci si può bruciare, il resto è tutta ipocrisia. Un forte abbraccio”

Non mancano gli haters: “Troppo facile.. il padre è sparito..d’altronde deve essere una padre “molle” come si evince anche dalle trasmissioni che fa, e lei che fino ad ora ha pensato solo alla sua forma fisica e a far vedere quanto e’ bella . Come fa a crescere un ragazzo sano con sani principi?”. Infine la chiosa: “Ciao Martina, so che sei una bella persona anche dentro , che la tua tenacia non è discutibile vedrai che tutto si risolverà ed evolverà nel bello e nel bene che ti meriti. Un grande abbraccio”.