Martina Colombari scappa in montagna e chiude profilo social dopo scandalo legato al figlio

La compagna di Costacurta torna in silenzio e prova a tacitare il gossip allontanandosi per ritrovare la serenità, disattivato profilo Instagram

Non c’è pace per Martina Colombari. Dopo la bufera legata ai post choc pubblicati dal figlio Achille e dalle polemiche che ne son venute fuori, con tanto di attacco nei suoi confronti da parte degli haters, la compagna di Billy Costacurta ha voluto nuovamente staccare la spina per ritrovare la serenità.

L’ultimo post della Colombari

Dopo due settimane senza commentare niente, la rinuncia anche a un evento in cui doveva fare da madrina. Martina Colombari – che era stata sempre zitta sulla vicenda legata allo scandalo delle foto e dei video del figlio, l’altro giorno sul suo profilo Instagram era uscita allo scoperto. Espressione serena, vestito sobrio ma elegante, la Colombari aveva postato la sua foto con questa scritta: “La pazienza non è l’abilità di aspettare. Ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità“.

La solidarietà del web per la Colombari

Un messaggio che aveva attirato qualche haters che ha continuato a prenderla di mira accusandola di non saper fare la madre ma che soprattutto aveva spinto tantissimi follower a mandarle messaggi di incitamento e solidarietà.

La fuga della Colombari

Poco dopo la Colombari ha fatto sapere di essersi rifugiata in un posto tranquillo, per evadere molto probabilmente da tutto quello che sta vivendo in queste ore. L’ex miss Italia aveva pubblicato una storia Instagram sul suo profilo mostrando di trovarsi lontano dalla città con uno splendido paesaggio fatto di montagne e ruscelli rilassanti per staccare un po’ la spina e rilassarsi dopo tutto quello che è accaduto e scrivendo: “Quell’aria che piace a me”, come a voler indicare che qui ha trovato finalmente un po’ di pace.

La decisione di cancellare il profilo Instagram

Oggi però il colpo di scena: come già successo con il profilo di Achille Costacurta, che è stato oscurato, anche Martina Colombari si è cancellata da Instagram. Una presa di posizione netta per non leggere più commenti e veleni sulla dolorosa storia che sta vivendo.