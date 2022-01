Martina Fidanza torna ad allenarsi ma si deve fermare per covid

12-01-2022 10:38

Il 2022 per Martina Fidanza è iniziato tra alti e bassi. Bene perchè finalmente, dopo l’operazione al cuore è tornata in sella alla sua bicicletta, male perchè si è dovuta subito fermare per via della positività al covid.

La campionessa del mondo dello scratch è purtroppo risultata positiva al Covid dopo un tampone eseguito in vista della partenza per il ritiro della nazionale a Calpe, al quale ora deve chiaramente rinunciare.

“Piano piano, pianissimo, ho pedalato per tre ore e mi sono proprio volate – le parole di Fidanza alla Gazzetta dello Sport – Nei giorni scorsi avevo fatto un po’ di rulli e un po’ di palestra. Non pedalavo da un paio di giorni prima dell’operazione. Sono uscita all’ora di pranzo, dopo aver fatto il tampone per poter partecipare al raduno con la Nazionale. Ho fatto tre ore, pianissimo, pianissimo, tenendo sotto controllo i battiti. È stata una sensazione bellissima, un ritorno nel mio mondo, nel mio ambiente. Io ero preparata al peggio… Magari le gambe spingevano anche di più, ma essendo il cuore fermo da tanto tempo non ho voluto forzare troppo“.

Purtroppo la doccia fredda per la 22enne, che stava ultimando i preparativi per la partenza per la Spagna, è arrivata in serata: “Ho appena avuto l’esito del tampone che avevo fatto per la partenza: sono positiva! Sinceramente, sono davvero molto a terra in questo momento”, ha concluso l’iridata dello scratch.

OMNISPORT