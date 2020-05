Mascherina Juve e ironia tifosi: Ne compro 35 e me ne date 37?

La decisione della Juventus di lanciare le sue mascherine ufficiali per i tifosi ha scatenato un vespaio di commenti ironici sul web. Il club bianconero ha infatti messo in vendite le mascherine con il logo della società bianconera, in vendita sul proprio store online. Come si legge, si tratta di una “Mascherina F|BRAMASK (55% Poliestere- 45% Poliammide), lavabile fino a 10 volte, composta da uno strato di ecofibra con trattamento antigoccia e antibatterico.

Le mascherine della Juve costano quasi 7 euro

Le mascherine attualmente sono in preordine sullo store: la spedizione partirà infatti solo dal 4 giugno prossimo. Tuttavia, la mascherina Juventus è disponibile anche negli store fisici del club. La mascherina Juventus singola costa 6,90 euro sullo store ufficiale del club bianconero, con la possibilità di acquistarne tre al prezzo di 17,90 euro. Infine, per la versione bambino (da 8 a 12 anni) il prezzo è di 5,90 euro ciascuna.

I tifosi ironizzano sulla mascherina della Juventus

Quando hanno letto dell’iniziativa tutto il mondo anti-Juve si è scatenato con commenti diveriti sui social: “Quando sarà disponibile la vendita del passamontagna e del piede di porco ?” o anche: “Se ne compro 35 me ne arriveranno 37?”.

I fan anti-Juve sono scatenati

Fioccano commenti di ogni tipo ma con un comune denominatore: “C’è anche il fischietto in allegato?” oppure: “La maschera è parte della divisa di gioco già da molti anni”.

C’è chi scrive: “Con gli incassi prenderanno Neymar” ma le battute più divertenti sono queste due: “Finalmente possiamo riconoscerli per mantenere il distanziamento sociale” e anche: “Ora l’Inter le fara’ in cartone….”.

SPORTEVAI | 25-05-2020 08:46