Massimiliano Allegri ha detto no, le reazioni dei tifosi

C’è il nome di un allenatore che balla almeno per tre club in Italia e per altri ancora in Inghilterra e in Spagna ma pochi sanno dove allenerà davvero Massimiliano Allegri l’anno prossimo. Che torni in pista è sicuro, l’ha assicurato lui stesso che dopo due anni senza panchina scalpita per tornare ad allenare, ma dove? In Italia Juventus, Roma e Napoli sono le società cui è stato avvicinato. Che abbia parlato con Agnelli è già assodato (solo un aperitivo?), che De Laurentiis l’abbia chiamato è altrettanto certo così come c’è stata la telefonata della Roma ma secondo Luca Momblano un primo no secco è arrivato.

Per Momblano Allegri ha rifiutato la Roma

Il giornalista di Juventibus su twitter non ha lasciato spazio a dubbi ed ha scritto: “Allegri ha ufficialmente declinato anche l’ultima proposta della Roma“.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano i commenti, con i tifosi della Juve che sperano e quelli della Roma che manifestano la loro delusione: “Lo disse anche il suo “maestro” Galeone… io ci spero. Deduzione: 1) Allegri tornerà ad allenare. 2) Non vuole andare a farlo all’estero. 3) In Italia tra Roma e Juve sceglierebbe la Juve… Conclusione del sillogismo? Speriamo” o anche: “Allegri potrebbe anche aver cambiato idea vista la probabile mancata qualificazione alla Champions (a meno che non vinca la EL) o per una chiamata più importante…”.

Tantissimi i bianconeri che lo rivorrebbero in panchina: “E allora abbracciamoci tutti e vogliamoci bene che il fantino livornese sta tornando!” o anche: “non giocare con il cuore di noi nostalgici….” e ancora: “sarebbe bello rivedere la sfida Conte contro Allegri”.

C’è chi scrive: “Preferisce la panchina dei giardinetti sotto casa sua…. questo mica e’ scemo, quando mai gli ricapiterà’ di avere una super squadra come quella che ha avuto nei 5 anni torinesi..dove ha vinto con il pilota automatico” e infine un tifoso giallorosso impreca: “E so due volte che ci rifiuta”.

SPORTEVAI | 15-04-2021 08:42