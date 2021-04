Tifosi Juve: Se torna Allegri ci saranno due problemi

Come sempre accade partono prima i sussurri e le voci di corridoio, poi i rumours diventano sempre più insistenti fino a diventare boati che riecheggiano forte. Allegri che torna alla Juventus non è più solo una suggestione. Se la Juve dovesse fallire anche contro il Napoli domani (sempre che si giochi) il ribaltone in panchina potrebbe essere inevitabile. Con Allegri candidato unico, soprattutto se il cambio di tecnico anzichè a giugno avvenisse subito.

Più di una conferma arriva in queste ore: dopo la notizia dell’incontro in Versilia tra Agnelli ed Allegri anche le parole del mentore dell’allenatore livornese, ovvero Galeone (“non mi stupirebbe, i rapporti con Agnelli sono sempre rimasti ottimi”).

Furono Nedved e Paratici a far fuori Allegri

Ma se Agnelli ha sempre stimato Allegri perché si arrivò al divorzio? La verità la sanno tutti, furono Nedved e Paratici a far pressione per cambiare allenatore e allora la domanda che si fanno i tifosi sui social è questa: che succede con loro due se torna Max?

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano i commenti via twitter: “Quindi Nedved e Paratici out” o anche: “I contatti ci sono stati, Agnelli riporterà Allegri in panchina. Magari qualche dirigente invece andrà via” oppure: “Il grande fifone al comando lascerà dove sono sia Paratici e Nedved, che questo cambiamento lo hanno voluto e non sono riusciti ad organizzarlo, rinnegando tutto ciò che hanno fatto e di fatto screditandoli. Cambieremo il minimo, pur di non cambiare”.

Agnelli però non è esente da critiche: “Il ritorno di Allegri sarebbe il più grande fallimento della Juventus. Due anni a voler costruire qualcosa di nuovo e alla fine fai marcia indietro perché non sei riuscito a costruire nulla ma hai solo peggiorato le cose”.

Fan bianconeri spaccati su Allegri

C’è chi dice: “Agnelli potrà far meglio di Pirlo (basta poco), ma è una strada che non porta da nessuna parte. Un vicolo cieco. Io penso alla Juventus post Agnelli prima e post Elkann poi. Questione di mentalità…” o anche: “Il problema degli ultimi 5 anni è un mercato fatto senza ascoltare l’allenatore. Se non ascolti il mister ma prendi giocatori solo per fare un favore agli agenti,o per future plusvalenze, non vai da nessuna parte”.

Infine la speranza: “L’Allegri 2 sarà la prima volta in cui uno dei 3 allenatori più vincenti nella storia della Juventus vincerà la Champions al suo secondo mandato invece che al primo”.

SPORTEVAI | 06-04-2021 08:59