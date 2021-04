Retroscena Juve, cosa ha chiesto Elkann ad Agnelli

Chi deciderà come e quanto cambierà la Juventus nella prossima stagione? La piramide bianconera ha ai vertici non Andrea Agnelli, presidente senza portafoglio, ma la holding di famiglia Exor che controlla anche il club bianconero e che a capo ha John Elkann. Paolo Bargiggia sul suo sito internet rivela il dialogo tra i due cugini anticipando mosse clamorose.

Per Bargiggia Elkann ha dato due opzioni ad Agnelli

Bargiggia scrive di un incontro verificatosi prima del derby in cui John Elkann avrebbe chiesto ad Andrea Agnelli “di farsi da parte nella prossima stagione, nell’ottica di un rinnovamento del board che gestisce il club bianconero”. Agnelli non l’avrebbe presa bene.

Agnelli vorrebbe essere spostato in Ferrari

Bargiggia spiega che in cambio, Agnelli avrebbe chiesto di essere eventualmente spostato alla Ferrari in un analogo ruolo apicale: “Non conosciamo ovviamente la risposta in merito di John Elkann; ma ci hanno raccontato che il numero uno di Exor avrebbe anche ventilato l’ipotesi di uscire dalla gestione finanziaria della Juventus per cederla con tutti gli oneri e gli onori, eventualmente ad Andrea Agnelli se fosse pronto ad una simile operazione”.

“Per quest’ultimo, ovviamente, un conto è gestire un club con i soldi degli altri, un altro quello di metterci delle finanze e delle coperture personali. Comunque, non crediamo che, se rivoluzione totale sarà, questa dipenderà esclusivamente da un eventuale mancato ingresso in Champions. Ma, dalla voglia che avrà John Elkann di ripartire da zero e da quanto capitale vorrà eventualmente investire.

“In ogni caso, l’episodio che vi abbiamo raccontato, insieme ad altri segnali che arrivano da ambienti vicini al mondo bianconero, ci fanno capire una cosa. Ossia che da Andrea Agnelli a Pirlo, in questo momento nessuno è sicuro del posto in vista della prossima stagione”

SPORTEVAI | 05-04-2021 10:36