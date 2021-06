Massimo Moratti: "Sono preoccupato per l'Inter"

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha espresso preoccupazione per la situazione societaria dell‘Inter: “Sì, la preoccupazione c’è per forza. Questi signori sono arrivati e hanno speso e costruito una grande squadra. Deve essere successo qualcosa di grave in Cina. Li hanno obbligati a mollare le attività. Steven Zhang vuole mantenere il passo, ma per quanto tempo?”.

L’iniziativa di Cottarelli e dei tifosi vip: “Credo che ci siano tanti tifosi interisti ricchi, che poi ci mettano soldi è difficile. E poi la quantità di soldi… Iniziative così ci sono anche in Germania e Spagna ma hanno una nascita politica e storica diversa. Le cifre di cui l’Inter ha bisogno non si raggiungono facilmente con queste organizzazioni. lo prendo come un atto di buona volontà”.

La Superlega: “Se è una via d’uscita lo è solo per poche squadre, cioè per chi partecipa. Se ne parla da anni, non è una novità. Non capisco come mai sia partita e finita così male, se anche volessero ripresentarla, adesso sarebbe molto più difficile”.

OMNISPORT | 08-06-2021 18:12