Masters 1000 Indian Wells: Berrettini piega Harris e va negli ottavi

15-03-2022 21:10

Matteo Berrettini, numero 6 del mondo, supera l’ostacolo rappresentato dal sudafricano Lloyd Harris, numero 32 e molto pericoloso sulle superfici veloci, e si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 sul cemento californiano di Indian Wells. 6-4 7-5 il punteggio a favore del 25enne tennista romano che ora incontrerà ll serbo Miomir Kecmanovic, vincitore per 7-6 7-5 sull’olandese Botic Van de Zandschulp.

Nel primo set i due tennisti perdono rispettivamente 5 punti Berrettini e 3 Harris sul proprio servizio fino al 4-4 ma nel nono game il sudafricano cede la battuta sull’unica palla break del parziale che Matteo chiude subito nel game successivo, anche se solo al terzo set point da 40-0.

Nel secondo set il finalista dell’ultimo Wimbledon, molto nervoso come ha detto lui stesso a fine match, cede il servizio nel quarto game, Harris va così sul 4-1 e sul 5-2 e ha anche due set point ma Berrettini li salva. Qui il parziale gira a favore dell’azzurro che infila una serie di cinque game consecutivi, annullando anche un altro set point sul 3-5, e intasca il successo dopo un’ora e 32 minuti di gioco.

“Sono contento di come ho giocato perché mi piace giocare qui ma non sono mai riuscito a far bene – ha detto Berrettini a fine partita -. All’inizio del secondo set lui era molto solido, come sempre su queste superfici, e io ho sfogato la mia rabbia contro il mio angolo. Questo mi ha dato la spinta per giocare sempre meglio e alla fine sono riuscito a recuperare lo svantaggio e a portare a casa il match”.

OMNISPORT