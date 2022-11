Masters 1000 Parigi-Bercy, Alcaraz si ritira: Rune in semifinale

04-11-2022 18:36

Colpo di scena al Masters 1000 di Parigi-Bercy, ultimo torneo della stagione tennistica prima delle ATP Finals, in programma a Torino dal 13 al 20 novembre.

Il numero uno del mondo Carlos Alcaraz è stato infatti costretto al ritiro nel secondo set del quarto di finale contro il norvegese Holger Rune. Perso il primo set per 6-3 il murciano ha chiesto l’intervento del fisioterapista nel secondo per dolori all’addome.

Rientrato in campo dopo un massaggio Alcaraz si è però dovuto arrendere poco dopo, lasciando definitivamente il match dopo i primi tre punti del tie break, sotto 1-2.

Per Alcaraz si dovrebbe essere trattato di un ritiro precauzionale proprio per non compromettere le possibilità di partecipare alle Finals, ma agli archivi va la sconfitta con un altro golden boy del tennis mondiale, giunto alla terza vittoria consecutiva contro un Top 10 e alla prima semifinale in carriera in un ‘1000’, al termine di un 2022 che lo ha visto vincere i primi due tornei della carriera a Monaco di Baviera e Stoccolma e raggiungere i quarti di finale al Roland Garros.

Il norvegese affronterà in semifinale il canadese Felix Auger Aliassime, che in precedenza aveva battuto lo statunitense Frances Tiafoe col punteggio di 6-1, 6-4.