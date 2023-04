Masters Montecarlo: Nardi conquista il primo turno

L’italiano sconfigge il numero 90 al mondo Otte

09-04-2023 14:55

Due ore e 49 minuti per conquistare il passaggio al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Luca Nardi (n. 161 della classifica ATP) è stato autore di una gara incredibile contro il tedesco Oscar Otte (n. 90 al mondo) nell’ultimo turno delle qualificazioni. L’italiano inizia con un 6-7(5) seguito da un 6-3 Nel terzo parziale va sotto per 5-1 e poi rimonta fino al successo al tie-break per 7-4. Ancora sconosciuto l’avversario da affrontare al primo turno.

Il conto dei vincenti-errori non forzati di Nardi è 21-51 (20-43 quelli dell’avversario). Nardi ha vinto il 58% dei punti con la prima e il 59% con la seconda. I punti totali sono stati 125 per l’italiano, 114 per il suo avversario. Le palle break convertite sono 6/11 per Nardi e 5/13 per Otte.