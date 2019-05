Materazzi elogia De Rossi ma dal web arrivano insulti

Voleva solo essere un omaggio a un giocatore con cui ha condisivo momenti belli e meno belli e contro cui ha lottato da avversario ma il tweet di Marco Materazzi per l’addio di De Rossi si è trasformato sul web in un tiro al bersaglio nei confronti di Matrix. L’ex difensore dell’Inter, come tantissimi addetti ai lavori, ha elogiato pubblicamente la serietà e la professionalità di Capitan Futuro, costretto a lasciare la Roma contro la sua volontà con un contratto non rinnovato, ma le sue parole hanno scatenato malcontento e ironie.

IL TWEET – Materazzi scrive su twitter: “COMPAGNO & AVVERSARIO di tante BATTAGLIE !!! Orgoglioso di te aldilà della fede CALCISTICA …. DDR16 UOMO VERO”. Sin dai primi commenti dei follower però si capisce che aria tira: “Due pianeti diversi, mi dispiace” o anche: “De Rossi è l’uomo che tu non sei stato, non sei e non sarai mai” oppure: “A differenza tua per fortuna”.

LE REAZIONI – Quasi tutte a senso unico le reazioni dei follower, quasi sdegnati di dover accomunare i due giocatori: “Tu eri il contrario, sleale e senza rispetto” o anche: “Oltre i colori… Materazzi l’antiromanista laziale”, oppure: “Ridagli lo scudetto che gli hai rubato contro la Lazio Marco Materazzi”. In tanti sottolineano anche l’errore grammaticale del tweet: “De Rossi un campione. Tu uno scarpone. ( aldilà staccato, ignorante)” o anche: “Aldilà” mamma mia l’ignoranza…” e infine: “Daniele, grattati e rimani aldiquà…”.

