Matri: "Non so se tornerò a giocare"

In una lunga intervista al Tuttosport, Matri ha parlato del suo futuro. Il bomber, classe 1984, pare intenzionato a prendere in seria considerazione l'idea di ritirarsi: "Non so se tornerò a giocare", le sue parole in proposito.

"Sto sfruttando questo periodo in casa a causa dell’emergenza sanitaria anche per pensare e ragionare sul mio futuro. Vorrei restare nel mondo del calcio, ma sinceramente non mi vedo come allenatore. Tonali alla Juve? Con lui non si sbaglia", ha proseguito lo stesso Matri.

SPORTAL.IT | 26-03-2020 09:07