Matrimonio a sorpresa in shorts e t-shirt per il proplayer di LOL

Michael ‘Imaqtpie’ Santana, la leggenda di League of legends (LOL) e ora streamer a tempo pieno, si è sposato con la sua ragazza, Lisha Wei, con un matrimonio a sorpresa che ha lasciato i suoi fan davvero a bocca aperta. Sì, perché lo sposo ha pronunciato il fatidico sì, indossando una maglietta nera e dei pantaloncini.

Quello che aveva destato qualche sospetto è che Imaqtpie solitamente fa le sue dirette streaming con una semplice t-shirt bianca. A completare l’outfit, un paio di scarpe da ginnastica nere con degli inserti gialli. Sotto un’arcata floreale, il proplayer di LOL stringeva le mani di Lisha, che indossava un abito bianco a fantasia. Il loro testimone era “2ndSequence”, vecchio amico nonché video editor dello streamer.

La notizia è apparsa in un tweet condiviso dalla coppia, con tre immagini e una semplice frase: “ufficialmente insieme ora“, con le emoji degli sposi.

Imaqtpie ha giocato per parecchi anni principalmente per il Team Dignitas tra il 2011 e il 2014. Poi ha interrotto la sua carriera di proplayer per dedicarsi completamente allo streaming. Recentemente è tornato in California, e si era ipotizzato un suo ritorno al gaming competitivo a causa di alcuni suoi commenti e della vicinanza allo studio NA LCS.

Non possiamo sapere se Imaqtpie tornerà a essere una leggenda di LOL. Quello che è certo è che ora l’ex giocatore professionista avrà sicuramente altro a cui pensare, come biasimarlo!

HF4 | 16-07-2018 08:30