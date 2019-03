Matrimonio Vieri-Caracciolo: colpo di scena!

Le pubblicazioni davano per certa la volontà, reciproca, di convolare presto a nozze lasciando intuire che l’evento era ormai prossimo. Ed in effetti così sarebbe stato, visto che Gente ha anticipato che Christian Vieri e Costanza Caracciolo, genitori di Stella di appena 4 mesi, si sarebbero sposati a Milano il 18 marzo scorso.

È sempre Gente a fornire ulteriori particolari sul matrimonio, che sarebbe stato celebrato dal presidente del Municipio 9 di Milano Giuseppe Lardieri presso una sala di Villa Litta Modigliani nel quartiere di Affori.

Si parla di una festa informale, con l’intervento di appena due testimoni che farebbe presupporre una ufficializzazione in attesa di una cerimonia più sontuosa in estate, come vociferato tempo addietro. Il settimanale riporta anche l’outfit scelto dai due sposi, senza abito bianco né classico completo. La ex velina avrebbe indossato un completo nero giacca e pantalone con una camicetta color perla, mentre l’ex attaccante di Inter e Juve avrebbe sfoggiato un look molto quotidiano. Ultima indiscrezione: l’officiante avrebbe letto una poesia di Neruda “Se saprai starmi vicino”.

