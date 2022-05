Matteo Berrettini annuncia il suo ritorno

27-05-2022 13:07

Filtrano buone notizie dall’entourage di Matteo Berrettini.

A distanza di quasi tre mesi dall’ultima partita disputata nel torneo di Indian Wells, Matteo Berrettini torna a giocare. Dopo aver lasciato stare la partecipazione sulla terra rossa del Roland Garros, il talento azzurro tornerà in campo sull’erba.

Oggi è finalemnte arrivata l’ufficialità che si attendeva: Matteo Berrettini riprenderà la sua attività al torneo ATP250 di Stoccarda (Germania). Proprio in vista del nuovo “esordio” sull’erba tedesca, dove il tennista azzurro vinse nel 2019, Berrettini si sta allenando a pieno regime, come fatto sui campi di Barcellona (Spagna), mettendo da parte tutti i pensieri negativi legati all’ennesimo infortunio.

Archiviato quindi l’intervento alla mano, l’azzurro è pronto a rivivere una stagione che lo scorso anno, sull’erba, gli ha regalato parecchie soddisfazioni. Berrettini vinse infatti il Queen’s e arrivò anche a giocarsi la finale di Wimbledon, dopo un percorso strepitoso, perdendola contro Djokovic.

“Ciao ragazzi, sono molto contento di annunciare che giocherò il Boss Open a Stoccarda. Sarà la prima volta dopo il 2019 in cui ho vinto il titolo che tornerò a Stoccarda e sono molto eccitato. Non vedo l’ora di scendere in campo, perché questo torneo mi servirà anche come preparazione per il prossimo Wimbledon. Vi aspetto, sono entusiasta di esserci”.

La speranza in cuor suo è quella di avere continuità di rendimento e disputare più partite per acquisire una condizione adeguata in vista della seconda parte della stagione che si spera non abbia intralci legati agli infortuni fisici.