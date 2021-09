Matteo Berrettini: "La gamba va molto meglio"

“È stato necessario adattarsi alla temperatura più bassa, la minore umidità, il vento che a volte poteva essere fastidioso. Poi Moutet era un giocatore complicato, molto solido, veloce nei movimenti; sono contento della mia prestazione, sono stato molto solido mentalmente e spero di poter migliorare ancora durante il torneo”. Così Matteo Berrettini dopo la faticosa vittoria in quattro set e in tre ore sul francese Corentin Moutet nel secondo turno del singolare maschile degli US Open. “Fisicamente mi sento bene, la gamba va molto meglio, non mi ha dato nessun problema oggi e questo è certamente un aspetto molto positivo”, ha aggiunto il 25enne romano.

OMNISPORT | 03-09-2021 11:01