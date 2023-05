Matteo Berrettini rinuncia al Roland Garros, è ufficiale

Il tennista romano ha annunciato il forfait per il secondo Slam della stagione

20-05-2023 18:54

Niente Roland Garros per Matteo Berrettini. Il tennista romano, che si era infortunato nel corso del torneo di Monte Carlo, dopo il forfait a Roma ha rinunciato anche al secondo Slam della stagione, in programma sulla terra battuta di Parigi a partire dalla prossima settimana.

L’obiettivo del tennista azzurro è recuperare al meglio in vista della stagione su erba che si aprirà a breve, dove dovrà difendere molti punti per non sprofondare in classifica: “Non sono ancora pronto”, ha scritto sui social.

Oltre a Berrettini, mancherà a Parigi anche Marin Cilic. Rientrerà invece nel tabellone principale del torneo parigino Fabio Fognini, che non dovrà quindi passare dai tre turni di qualificazione. Oltre al tennista ligure, anche Arnaldi potrebbe farcela ad entrare nel tabellone principale, se dovesse arrivare un altro forfait nelle prossime ore.

Berrettini ha accusato a Monte Carlo un infortunio muscolare alla zona addominale/costato, un problema con cui ha dovuto fare i conti anche in passato.