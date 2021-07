Matteo Berrettini: "Solo Djokovic poteva battermi"

Matteo Berrettini è sempre più numero uno del tennis italiano.

L’azzurro nonostante la finale persa a Wimbledon ha comunque scritto un pezzo di storia anche grazie alle sue 11 vittorie consecutive su erba.

“Sono entrato in campo sapendo che le sue armi disinnescano le mie. Lui è l’unico giocatore che probabilmente poteva battermi, l’unico che poteva mettermi in difficoltà sull’erba, mi sentivo molto bene ed emotivamente non è facile da gestire. Su questo aspetto sono sicuro che l’esperienza mi aiuterà. Col mio team ci siamo detti che siamo sulla strada giusta e concordo su questo”.

Non manca un comment anche sui Giochi Olimpici: “Vado a Tokyo perché credo di poter vincere una medaglia, è di sicuro un obiettivo. La cosa più importante è guardare avanti, adesso ci saranno giorni impegnativi dal punto di vista burocratico, prenderò qualche giorno off per recuperare e poi partirò per il Giappone, sperando che questa che arriva sia la prima e ultima Olimpiade da vivere così”.

OMNISPORT | 12-07-2021 13:27