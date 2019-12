Mattioli istiga al suicidio, bufera web e twitter lo oscura

Fin quando si limitava a contestare gli anti-Juve, dopo aver fatto outing sulle sue simpatie calcistiche, le polemiche c’erano ma circoscritte e senza esagerazioni. Stavolta però Mario Mattioli ha esagerato. Il giornalista della Rai, che ultimamente su twitter stava allargando il suo raggio d’azione dallo sport alla politica, ha creato un vero e proprio putiferio social in questi giorni.

LA POLEMICA – Tutto nasce da un post pubblicato dallo scrittore napoletano Roberto Saviano che, la sera della Vigilia di Natale, aveva dato scandalo con un’immagine forte della Madonna che partoriva Gesù e un commento assai laico.

LE PAROLE – Questo il tweet di Saviano: “Stanotte la nascita di un bambino, nato tra contrazioni, dolori e sangue, come tutti. Da una madre carica di una responsabilità troppo grande, come tutte le madri. Con un padre spaventato, incerto su ciò che è giusto fare, come tutti i padri. Nato povero, in una famiglia costretta dalla burocrazia del censimento a un viaggio sfiancante. Celebro la nascita del Gesù uomo che, come tutti, viene scaraventato senza chiederlo nella vita e che, a guardarlo così, mi fa sentire meno solo. Buon Natale!”.

LA REPLICA – Mattioli ha risposto stizzito sul suo profilo twitter ma ha esagerato: “Non ho l’indirizzo mail del sig.Saviano ma vorrei dirgli che solo le Iene si comportano come lui. Il vilipendio della Verginità della Madonna è offensivo per i cattolici, io lo sono e credo che se Saviano avesse un’anima si dovrebbe suicidare”.

LA BUFERA – Lo storico volto Rai – che fece un’apparizione nel ruolo di telecronista di boxe anche nel film ‘Bomber’ con Bud Spencer – subito dopo ha aggiunto di assumersi tutte le responsabilità di quello che aveva detto e scritto nei confronti di Roberto Saviano, rivendicando la propria libertà di espressione seppur, ha confessato, con toni molti accesi e sopra le righe.

LE REAZIONI – Parole che non sono bastate a fermare l’ondata di indignazione nei suoi confronti: “Istigazione al suicidio è contemplato invece in quale culto religioso?” o anche: “Chieda scusa a tutte le famiglie che hanno vissuto il dramma di un suicidio in famiglia” o ancora: “No ma Saviano si starà preoccupando tanto per questo tweet eh. Sei subito prima delle minacce dei Casalesi” e infine: “Dici di essere credente ma poi concludi che dovrebbe suicidarsi. Io vi farei rifare il catechismo quando vi innalzate a difensori di Cristo ma non sapete un tubo degli insegnamenti cristiani”.

THE END – Dopo la valanga di commenti offensivi e le segnalazioni fatte, il profilo twitter di Mario Mattioli è stato cancellato.

