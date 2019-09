Mattioli scatena i social: Non sono interista e mai lo sarò

Dichiarare la propria fede sportiva per un giornalista è quasi sempre un autogol. C’è chi, come Riccardo Cucchi, lo ha fatto solo al momento della pensione rivelando, dopo aver appeso al chiodo la cuffia di Tutto il calcio minuto per minuto, di aver tifato Lazio ma di non essere mai stato di parte. E c’è chi come Mario Mattioli non dice espressamente per chi tifa ma per chi…non tifa.

IL TWEET – Voleva essere un tweet romantico e nostalgico quello che scrive il giornalista Rai in occasione del debutto in Champions dei nerazzurri ma si è trasformato in un boomerang. Perchè Mattioli fa una premessa che dà adito a polemiche.

I RICORDI – Mattioli scrive: “Io non sono interista e mai lo sarò, ma ogni volta che gioca in CdC non posso non ricordare quando ero un ragazzino e vedevo la grande Inter di Mazzola e gli altri abbracciato a mio Babbo ed a mio fratello più grande!!!! che emozioni!!! “.

LE REPLICHE – I tifosi nerazzurri scattano immediatamente: “E tu sei stata la pecora nera della famiglia” o anche: “Lei tifa Guardiola alla Juve. Ci mancherebbe Mattioli che adesso ci sveli la squadra per cui tifa, se qualcuno non l’ha capito, così poi siamo proprio alla frutta”.

LE ACCUSE – In tanti invece si schierano dalla sua parte: “Era un’altra Inter che meritava rispetto perché loro avevano rispetto questa inter non merita nulla” o anche: “Tifare per i prescritti cartonati? Neanche con una pistola puntata alla tempia!!! Sono contento per Lei dei ricordi che ha dei suoi famigliari ma spero vivamente che la sua mente cancelli in fretta la visone di quell’orrore di maglie”.

L’IRONIA – Non mancano commenti ironici: “Io da quando sono ragazzino ho un ricordo, tutte le squadre che giocano contro l’inter sono le mie squadre del cuore in quel momento!” oppure: “Caro Mario, vada per i bei ricordi familiari che Ti fanno onore, ma per il resto né ora, né mai… anzi spero in una, due, dieci Waterloo” e infine: “Anch’io da piccolo tifavo Inter in CL e pure il Milan. Poi… mi sono rinsavito”.

SPORTEVAI | 18-09-2019 10:43