Matty Cash ottiene il passaporto polacco: potrà essere convocato dalla Sousa

26-10-2021 16:41

Da oggi il ct della Polonia, il portoghese Paulo Sousa, potrà contare su un alleato in più. Matty Cash ha infatti ottenuto il passaporto polacco e in questo modo potrà eventualmente essere convocato dal commissario tecnico della nazionale biancorossa

Il difensore dell’Aston Villa classe 1997 è nato in Inghilterra ma ha potuto richiedere e ottenere il passaporto per via delle origini polacche della madre. Malgrado le buone prestazioni, Cash non è fin qui mai stato preso in considerazione dalla nazionale inglese, nemmeno a livello giovanile.

In passato era stato lo stesso difensore a commentare ai microfoni di Sky Sport la possibilità di poter rispondere alla convocazione della Polonia, rivelando che fu proprio la federazione polacca a cercare il suo procuratore per avviare l’iter burocratico.

“C’è stata una telefonata con il mio agente per il fatto di giocare per la Polonia ed è qualcosa che vorrei esaminare. Devo continuare a giocare bene e andare avanti prima di prendere qualsiasi decisione, in ogni caso è bello poter scegliere”.

Dopo gli esordi con le maglie di Dag & Red e Nottingham Forest, Cash è stato acquistato nella sessione di mercato estiva del 2020 dall’Aston Villa. Il club di Birmingham ha speso circa 14 milioni di sterline per assicurarsi le sue prestazioni.

OMNISPORT