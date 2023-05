Mauricio Pochettino sempre più vicino al Chelsea

L’ex tecnico del Tottenham starebbe per accettare un triennale con i Blues, a riportarlo è il quotidiano inglese Telegraph

15-05-2023 14:15

Dall’Inghilterra arrivano sempre più conferme. L’ex allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, sarà il nuovo allenatore del Chelsea per la stagione 2023/24. Per il tecnico argentino, classe 1972, il Chelsea sarebbe il terzo club in Premier League: dopo Southampton e Tottenham, sarebbe il momento dei Blues.

L’ex tecnico del Psg, fermo da una stagione, sarebbe pronto ad accettare la panchina della squadra di Londra ed avrebbe l’obiettivo di risollevare le sorti dei Blues dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Secondo quanto raccolto e riportato dal “Telegraph”, al tecnico argentino sarebbero stati proposti tre anni di contratto, la fumata bianca e l’annuncio ufficiale sono sempre più vicini.