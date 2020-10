Maurizio Sarri rescinde con la Juventus: torna in Serie A

Maurizio Sarri prepara il ritorno in Serie A. Il mister toscano, esonerato al termine della scorsa stagione dalla Juventus, secondo quanto riporta La Stampa avrebbe accelerato le trattative per la rescissione del contratto che lo lega ancora ai bianconeri fino al giugno del 2022.

Sarri vuole liberarsi in tempi rapidi, perché per lui si starebbe per liberare una panchina in Serie A. Rimpiazzato da Andrea Pirlo dopo l’eliminazione dalla Champions League, Sarri è rimasto da allora in silenzio ma non vede l’ora di rilanciarsi e di riscattarsi immediatamente in Italia. La Juve con la sua rescissione si libererebbe da un fardello vicino ai 15 milioni di euro.

Sulle sue tracce c’è la Fiorentina: Rocco Commisso, molto deluso dai risultati dei viola (4 punti in 4 partite), sta pensando all’esonero di Beppe Iachini e avrebbe già presentato un’offerta a Sarri. Nella giornata di lunedì si terrà un incontro a Firenze tra il patron dei gigliati e il tecnico, ma la situazione sembra ormai compromessa e la fiducia è al minimo.

L’altra opzione per Maurizio Sarri è la Roma: Paulo Fonseca è sotto esame da parte del nuovo proprietario dan Friedkin, ma l’ultima vittoria per 5-2 contro il Benevento ha fatto respirare il mister portoghese.

In una recente intervista, Arrigo Sacchi ha rivelato un retroscena sull’arrivo di Sarri alla Juve: “Gli dissi subito che si trattava di un suicidio, perché non c’era modo che quei giocatori potessero essere adatti al suo stile di calcio. È stato anche sfortunato a contrarre la polmonite durante il precampionato, il che ha ulteriormente limitato la possibilità di far assimilare le proprie idee durante quelle settimane di allenamenti intensi”.

OMNISPORT | 19-10-2020 11:05