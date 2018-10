Mauro Bergonzi, ex arbitro, offende l'arbitro

Nel corso dell’estate è passato dall’altra parte della barricata e ci ha messo poco a farsi inibire. Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale, attualmente club manager dell’Albissola (serie C), è stato fermato fino al 21 ottobre (e si è anche visto infliggere una sanzione di 500 euro) per comportamento offensivo verso l'arbitro, che lo ha espulso e fatto allontanare dalla panchina aggiuntiva sulla quale era seduto nel corso della gara pareggiata a Chiavari dai liguri con il Piacenza.

Un turno anche al timoniere della Carrarese, il sovente ‘bellicoso’ Silvio Baldini, espulso durante l’incontro con il Novara (vinto per 4-2 dai toscani) per avere tenuto un comportamento scorretto verso un calciatore della squadra avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROIETTI MATTIA (TERAMO) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSCAT ZACH (PISTOIESE) per avere sgambettato un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

ZAFFAGNINI ANDREA (SAMBENEDETTESE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ROMIZI MARCO AUGUSTO (ALBINOLEFFE) entrambe per proteste verso l'arbitro.

ESPOSITO ANDREA (CATANIA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALVI STEFANO (VICENZA)

SPORTAL.IT | 15-10-2018 17:55