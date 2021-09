Maverick Vinales: "Me la sono presa con calma"

Maverick Vinales non ha particolarmente brillato nelle prove libere del venerdì ad Aragon. Al debutto in sella all’Aprilia, il centauro spagnolo deve ancora abituarsi alla nuova moto: “Difficile fare bene tutti i settori, qualche volta ho sbagliato soprattutto nei time attack. Possiamo fare bene, l’evoluzione tra le PL1 e le PL2 è stata evidente e domani possiamo andare forte. Me la sono presa con più calma rispetto a Misano. Difficile essere precisi e migliorare in due sessioni da 45 minuti. Con le gomme nuove mettevo a segno tempi via via più competitivi e nell’ultimo run ero sul ’48, che potrà essere il passo della gara”.

I punti da migliorare: “Mi devo abituare in staccata, è molto diversa rispetto alla Yamaha. Qua la differenza la sento di più che a Misano, ad esempio nella Curva-2 e nella Curva-3 sono molto veloce, ma poi però devo migliorare in staccata. Non punto a niente in particolare, solo a migliorare e ad accumulare esperienza. Se continuiamo così, domenica possiamo fare qualcosa di bello. Mi mancano solo confidenza e giri, la moto lavora molto bene”.

